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Факты / Происшествия

В день тишины полиция открыла 48 уголовных дел

В день тишины в полицию поступило 1 041 заявление и сообщение о нарушении избирательного законодательства.

C незаконной агитацией связано 648 нарушений, сообщили в Нацполиции.

Больше всего нарушений выявлено в Харьковской области — 73, в Ровенской — 68, в Днепропетровской — 67, в Донецкой — 51 и в Киеве — 49.

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Местные выборы 2020: в день тишины полиция открыла 48 уголовных дел

За 48 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Также полицейские составили 128 протоколов о совершении административных правонарушений.

Местные выборы в Украине

25 октября в 8.00 открылись избирательные участки на местных выборах в Украине.

Украинцы выбирают местные органы исполнительной власти — депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также городских, поселковых и сельских голов.

Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.

Как проходят местные выборы в Украине смотрите в нашей онлайн-трансляции.

Источник: Нацполиция

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