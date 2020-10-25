Місцеві вибори 2020: у день тиші поліція відкрила 48 кримінальних справ

У день тиші до поліції надійшла 1 041 заява та повідомлення про порушення виборчого законодавства.
З незаконною агітацією пов’язано 648 порушень, повідомили в Нацполіції, повідомили у Нацполіції.
Найбільше порушень виявили у Харківській області – 73, у Рівненській – 68, у Дніпропетровській – 67, у Донецькій – 51 та у місті Києві – 49.
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За 48 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Також поліцейські склали 128 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.
Місцеві вибори в Україні
25 жовтня о 8.00 відкрились виборчі дільниці на місцевих виборах в Україні.
Українці обирають місцеві органи виконавчої влади – депутатів обласних, районних, міських, селищних та сільських рад, а також міських, селищних та сільських голів.
Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.
Як проходять місцеві вибори в Україні дивіться у нашій онлайн-трансляції.