Місцеві вибори 2020: у день тиші поліція відкрила 48 кримінальних справ

У день тиші до поліції надійшла 1 041 заява та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

З незаконною агітацією пов’язано 648 порушень, повідомили в Нацполіції, повідомили у Нацполіції.

Найбільше порушень виявили у Харківській області – 73, у Рівненській – 68, у Дніпропетровській – 67, у Донецькій – 51 та у місті Києві – 49.

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За 48 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також поліцейські склали 128 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

Місцеві вибори в Україні

25 жовтня о 8.00 відкрились виборчі дільниці на місцевих виборах в Україні.

Українці обирають місцеві органи виконавчої влади – депутатів обласних, районних, міських, селищних та сільських рад, а також міських, селищних та сільських голів.

Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.

Як проходять місцеві вибори в Україні дивіться у нашій онлайн-трансляції.