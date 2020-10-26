Нафтогаз прогнозирует подорожание газа в ноябре-декабре

Нафтогаз пересмотрел цену газа для украинских производителей тепла на октябрь. Теперь она составляет 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м.

Учитывая то, что буквально за месяц цена газа в Европе выросла на 26%, Нафтогаз прогнозирует, что в ноябре-декабре следует ожидать дальнейшего подорожания газа.

Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста.

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Также в ведомстве объяснили, что из-за начала отопительного сезона вырос спрос на газ. Это привело к росту цен на европейских хабах, которые, по распоряжению правительства, используются для расчета цены газа для производителей тепла.

С августа 2020 года в Украине заработал полноценный рынок газа для населения. Теперь различные компании предлагают разные цены и условия.

Почему цены на газ колеблются и какие тарифы будут зимой — можно прочитать в нашем материале.