Нафтогаз прогнозує здорожчання газу у листопаді-грудні

Нафтогаз переглянув ціну газу для українських виробників тепла на жовтень. Тепер вона становить 5374,1 грн за 1 тис. куб. м.

Враховуючи те, що буквально за місяць ціна газу в Європі зросла на 26%, Нафтогаз прогнозує, що у листопаді-грудні варто очікувати подальшого здорожчання газу.

Але значні запаси у підземних сховищах України та Європи утримають ціни від стрімкого зростання.

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Також у відомстві пояснили, що через початок опалювального сезону зріс попит на газ. Це призвело до зростання цін на європейських хабах, які, за розпорядженням уряду, використовуються для розрахунку ціни газу для виробників тепла.

Із серпня 2020 року в Україні запрацював повноцінний ринок газу для населення. Тепер різні компанії пропонують різні ціни та умови.

Чому ціни на газ коливаються та які тарифи будуть взимку – можна прочитати в нашому матеріалі.