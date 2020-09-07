Рынок газа в Украине: почему цены на газ колеблются и тарифы будут зимой

С августа 2020 году в Украине заработал полноценный рынок газа для населения. Если раньше у людей был один-единственный поставщик газа, а цену на топливо спускали сверху, то теперь — все в руках потребителей: различные компании предлагают разные цены и условия.

Факты ICTV разбирались, как работает новый рынок и как выгоднее людям запастись газом на зиму.

Изменения принес рынок?

Во-первых, у потребителей появилась возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Так же, как интернет-провайдера или оператора мобильной связи.

И прокладывать новую газовую трубу при этом не требуется. За трубу отвечают операторы газораспределительных сетей — облгазы. А торгуют топливом газоснабжающие компании — газсбыты. И именно газсбыты можно менять. С июля 2020 года соответствующую процедуру упростили. Поэтому перейти от старого к новому поставщику газа можно максимум за 21 день и без лишней бумажной волокиты. Заявку новому поставщику можно подать даже онлайн. Далее процессом перехода он займется сам. На практике это длится считанные дни.

Во-вторых, голубое топливо стало прежде всего товаром, а не просто социально важным ресурсом. С августа правительство больше не устанавливает на него цены. Отныне их регулирует конкурентный рынок.

— Украина уже сегодня сделала огромный прорыв в установлении рыночных, а не коррупционных цен на газ, когда устанавливалась коррупционная наценка чиновниками. И соответственно, сегодня цены на газ регулируются конкурентным рынком, — подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 4 сентября.

Фактор конкуренции

Сейчас, по данным Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), на газовом рынке для населения работает уже более 40 компаний.

При этом в первую же неделю после открытия рынка о готовности осуществлять поставки газа для населения сообщили сразу 12 новых компаний.

То есть бизнес готов конкурировать за потребителя газа. Для клиентов такие соревнования означают более выгодные цены и лучший сервис.

— Без сомнения, решение об отмене ПСО действительно является революционным как для энергетического сектора, так и для всей экономики страны. Теперь каждый потребитель имеет свободный доступ к настоящему рынку газа, тогда как газсбыты теряют свое монопольное положение. Теперь украинские потребители могут свободно менять поставщиков газа, получая выгоду от ценообразования, которое базируется на рыночных условиях, а не устанавливается правительством. Они также имеют возможность выбирать, как платить за газ: одни продавцы предлагают менять цену на газ каждый месяц, другие фиксируют в год, третьи предлагают удобные системы онлайн-платежей и услуги по поддержке клиентов, — комментирует введение рынка директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Специалисты убеждены: свободный газовый рынок для людей — это одна из крупнейших реформ за последние пять лет. И правительство сделало очень правильный и смелый шаг, решившись на запуск рынка.

— Украинцы наконец получили возможность почувствовать себя свободными клиентами, которые имеют право выбора, вместо статуса потребителя. Усилиями правительства, регулятора, с помощью экспертов и участников рынка субсидии монетизированы, а украинцы могут быстро менять поставщиков и имеют мощную защиту от форс-мажоров через поставщика последней надежды. Теперь мы можем выбирать поставщика по тем критериям, которые сами считаем важными. А поставщики могут формировать пакеты услуг, подбирать цены и условия, с учетом рыночных тенденций, — комментирует запуск рынка председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Летом — дешево, зимой — дорого. Почему цены на газ колеблются?

С открытием рынка газ ощутимо подорожал. Если в июле топливо стоило 2,97 грн за кубометр, то уже в августе цены колебались в пределах 3,26 — 4,5 грн за кубометр. А в сентябре цены для большинства потребителей достигли 5,49 грн за кубометр. Хотя на рынке хватает и выгодных предложений, в частности 4,7 грн за кубометр и даже меньше.

Но специалисты объясняют: к такому росту цены привел не сам запуск рынка, а сезонность. Например, если бы реформа стартовала бы с января или хотя бы с марта или мая, как и планировали изначально, цены так же сезонно бы падали. Однако запуск рынка пришелся на август, когда низкий сезон заканчивается и цена газа идет вверх. Это глобальная сезонная история для европейского и украинского рынка газа, напоминают эксперты.

— Уровень цен на голубое топливо зависит от баланса спроса и предложения. Традиционно, ближе к отопительному сезону цена на газ растет, ближе к лету — падает. И так во всем мире, — объясняет директор газоснабжающей компании Нафтогаз Украины Максим Рабинович.

В правительстве напоминают еще и о базе сравнения: из-за кризиса цены на энергоресурсы этим летом были рекордно низкими. Как в мире, так и в Украине. Даже сейчас цена на газ остается самой низкой за последние пять лет.

— Впервые за пять лет мы самые низкие цены на газ в соответствующие месяцы — август, сентябрь. Конечно, будет естественно рыночный рост, но это будет самая низкая цена на газ за последние 5 лет, — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Но все равно в отопительный период газ будет дороже, чем летом. И с этим потребителям придется мириться. В то же время, с введением рынке появились и предложения компенсировать эти рыночные колебания благодаря специальным акциям.

Сколько будет стоит газ на зиму?

Голубое топливо теперь можно покупать не только помесячно, но и вперед. В частности, на отопительный сезон.

Такой тариф, в частности, предложили региональные газсбыты. Цена — 5 грн за кубометр, если подключиться до 15 сентября, и 5,50 грн — после. Но тариф предусматривает предоплату 100% стоимости прогнозного объема газа за 6 месяцев. То есть потребителю придется заплатить за газ на полгода вперед.

Есть варианты и годового тарифа, но с помесячной оплатой. Такой предлагает Нафтогаз. Цена — 4,73 грн за кубометр, если подключиться до 15 сентября, и 5,24 грн — если подключиться до 30 сентября. Вместо предоплаты компания предлагает помесячную оплату равными частями в течение всего года. Потребитель будет платить фиксированную цену за газ 4,73 грн за кубометр независимо от сезона и даже в случае превышения потребления над заказными объемами.

В Нафтогазе объясняют: таким образом стремились создать для потребителей инструмент страховки от роста цен, определенную гарантию от колебаний на рынке газа.

Если же клиент не захочет уравниловки и ему будет удобнее платить рыночную цену газа ежемесячно, уместным будет обычный месячный тариф.

Месячный тариф: у каких поставщиков дешевле?

В сентябре цена газа, в зависимости от поставщика, колеблется от 4,39 грн до 6 и даже до 7 грн за кубометр. Но большинство потребителей (клиенты региональных газсбытов, контролирующие 70% рынка) получили цену в 5,49 грн за кубометр.

Для сравнения: в августе газсбыты продавали топливо по 4,49 грн за кубометр, то есть на 1 грн дешевле.

Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины на сентябрь предложила цену 4,7 грн за кубометр. Цены остальных поставщиков колеблются от 4,39 грн до 7 грн за кубометр. Но в октябре будут уже другие цифры. Вероятно, снова выше. Поэтому месячные тарифы стоит мониторить регулярно.

Правда, официальной платформы-датахаба, где можно было бы сравнить предложения газопоставщиков, до сих пор не создали. Поэтому потребителю остается или самостоятельно изучать цены на сайтах соответствующих компаний, или же следить за публикациями специализированных СМИ.

Например, полный список предложений газоснабжающих предприятий можно посмотреть на сайте информационно-консультационного центра ГазПравда.

Цену должны обнародовать заранее

Важно, что цену на следующий месяц поставщики должны обнародовать заранее. А именно — за 5 дней до начала месяца, то есть где-то в 25-26 числах предыдущего месяца. Например, сентябрьские цены на газ поставщики должны были обнародовать не позднее 26 августа.

Впрочем, с этим возникли проблемы. Региональные газсбыты сообщили свою цену в 5,49 грн за кубометр позже. При этом такую, единую цену выставили все компании группы.

По мнению специалистов, такая задержка является откровенным нарушением прав потребителей. Ведь клиенты газсбытов узнали о немалом подорожании топлива уже после того, как его употребили. Если бы цену сообщили заранее, как это и предусмотрено правилами, люди могли бы найти более выгодные предложения и сменить поставщика.

Регулятор — НКРЕКП — уже отреагировал на такие действия региональных газсбытов. Как сообщила в комментарии Интерфакс-Украина член Комиссии Ольга Бабий, недобросовестных поставщиков, которые медлили с обнародованием цены, ждет проверка, а возможно и штраф.

— Почему цена должна быть опубликована? Потому что, если цена не устраивает потребителя, он вправе сменить поставщика. Это основной фактор конкурентного рынка… Если поставщики не опубликуют цены и не предоставят информацию, мы с 1 сентября идем на проверки и будем штрафовать за это нарушение, — анонсировала Ольга Бабий, добавив, что максимальный штраф за такое нарушение составляет 850 тыс. грн.

Также комиссия в августе обратилась ко всем поставщикам газа для населения с просьбой предоставить сентябрьские цены на газ.

Ситуацией заинтересовался и Антимонопольный комитет. Регулятор рекомендовал газопоставляющим компаниям информировать население об изменениях цен до введения их в действие и устанавливать цены на уровне, который существовал бы в условиях высокой конкуренции на рынке. Рекомендации, обязательные к исполнению, предоставили сразу 38 газсбытам.

Алексей Савицкий