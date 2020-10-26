США готові працювати над створенням Кримської платформи разом з Україною. Штати і далі підтверджують прихильність позиції щодо анексії півострова.

Про це заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін під час зустрічі з першим заступником міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою.

Джапарова представила Квін бачення основних елементів і наповнення Кримської платформи, метою якої є консолідації світової позиції щодо невизнання окупації Криму Росією.

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Повірена у справах США запевнила в готовності Штатів брати участь у розробці платформи і незмінності позиції щодо територіального суверенітету України.

У розмові також підняли питання необхідності підсилення і оновлення резолюцій по Криму щодо мілітаризації півострова Росією і ситуації з правами людини. Їх Україна найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї ООН.

Під час фінального туру дебатів між кандидатами на посаду президента США, Дональд Трамп заявив, що під час перебування при владі його опонента, представника Демократичної партії Джо Байдена, Росія анексувала Крим.

Тим самим Трамп звинуватив Байдена у бездіяльності під час анексії Криму.