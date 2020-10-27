На границе задержали россиянина, который просит убежища в Украине

На Луганщине пограничники задержали россиянина, который в камуфляже с военным рюкзаком хотел незаконно пересечь границу Украины. Мужчина рассказал, что бежит из России из-за преследований за свои проукраинские взгляды.

Его обнаружили возле пункта пропуска Меловое Луганского отряда вблизи населенного пункта Диброва.

По данным МВД, задержанный оказался 33-летним гражданином Российской Федерации. С собой имел армейский рюкзак с набором для выживания, мобильный телефон и несколько тысяч российских рублей.

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По словам россиянина, он из Казани, а с 2008 года возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена ​​на изменение действующей власти в Российской Федерации. В 2016 году активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк Азов. За свои взгляды неоднократно был осужден и из-за постоянных угроз и возможного нового заключения, он решил бежать из страны.

Для выяснения всех обстоятельств незаконного пересечения границы россиянина доставили в пограничное подразделение.

При составлении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) россиянин написал заявление с просьбой признать его беженцем на территории Украины и лицом, требует дополнительной защиты.

Незаконное пересечение границы

В октябре во Львове неизвестная женщина хотела незаконно перевезти через границу троих детей. Она планировала вылететь из Львовского аэропорта в Стамбул.

Ее с поддельным паспортом обнаружили во время оформления пассажиров рейса Львов-Стамбул. С ней было трое детей 2014, 2016 и 2018 рождения.