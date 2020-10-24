PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Границу Украины пересекли 311 тыс. россиян с начала года, отказали — 2,3 тыс.

С января по сентябрь 2020 года 311 тыс. россиян пересекли границу Украины.

По данным Госпогранслужбы, во въезде было отказано 2,3 тыс. граждан России. Из-за неподтвержденной цели поездки — 38%, ограничения въезда — 29%, нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированных территориях Украины — 12%, недействителеные документы — 10%, превышения срока регистрации — 5%, другие причины — 7% .

Читайте: С соседями не ссорятся: Наташа Королева о Майдане и запрете на въезд в Украину

Относительно количества российских журналистов и деятелей культуры Госпогранслужба не осуществляет учета профессиональной деятельности лиц, пересекающих государственную границу.

Запрет въезда Корчевников

21 октября российскому журналисту и телеведущему Борису Корчевников запретили въезд в Украину на три года, после посещения Киева.

В Госпогранслужбе сообщили, что после появления в СМИ сообщений о незаконном посещения этой лицом временно оккупированного Россией Крыма, пограничники провели дополнительную проверку и нашли нарушения украинского законодательства.

Источник: Радио Свобода

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка