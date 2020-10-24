Границу Украины пересекли 311 тыс. россиян с начала года, отказали — 2,3 тыс.

С января по сентябрь 2020 года 311 тыс. россиян пересекли границу Украины.

По данным Госпогранслужбы, во въезде было отказано 2,3 тыс. граждан России. Из-за неподтвержденной цели поездки — 38%, ограничения въезда — 29%, нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированных территориях Украины — 12%, недействителеные документы — 10%, превышения срока регистрации — 5%, другие причины — 7% .

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Относительно количества российских журналистов и деятелей культуры Госпогранслужба не осуществляет учета профессиональной деятельности лиц, пересекающих государственную границу.

Запрет въезда Корчевников

21 октября российскому журналисту и телеведущему Борису Корчевников запретили въезд в Украину на три года, после посещения Киева.

В Госпогранслужбе сообщили, что после появления в СМИ сообщений о незаконном посещения этой лицом временно оккупированного Россией Крыма, пограничники провели дополнительную проверку и нашли нарушения украинского законодательства.