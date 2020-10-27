Министерство здравоохранения планирует добавить новые методы для диагностики коронавируса, чтобы увеличить количество тестирований.

Глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга сообщил, что уже в ближайшее время хотят начать использовать тестирование на антиген методом ИФА и новые экспресс-системы.

— Антиген — это тот же вирус. А лабораторий, которые могут использовать метод ИФА, значительно больше. Они находятся, кроме наших лабораторных центров, и в больницах. Таким образом мы значительно увеличим количество тестирований.

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Кроме того, Минздрав планирует закупить тесты, которые используют экспресс-метод определения на антиген. Этот метод может позволить проводить до 1 млн тестирований в месяц.

По словам министра, такие тесты месяц назад появились в мире. Сейчас Минздрав согласовывает необходимые нормативные акты о выделении дополнительных средств на закупку новых тест-систем.

Накануне Максим Степанов сообщил, что каждый третий ПЦР-тест на Covid-19 может показать обманчивый результат.

На это могут влиять забор материала, физиологические особенности, пребывание вируса в организме в тот период, когда специалисты берут мазок.