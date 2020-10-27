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Факты / Украина / Общество

Каждый третий ПЦР-тест на Covid-19 может показать обманчивый результат — Степанов

Из-за физиологических особенностей каждого человека 30% ПЦР-тестов показывают отрицательный результат на коронавирус, когда он на самом деле есть. Поэтому пациентов госпитализируют даже с отрицательным результатом теста, но при наличии осложнений.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Согласно мировой статистике, в 30% случаев, когда человек болен Covid-19, ПЦР-тест может быть отрицательным. Это связано с забором материала, физиологическими особенностями, пребыванием вируса в организме в тот период, когда специалисты берут мазок. Поэтому для начала лечения и постановки диагноза достаточно клинических симптомов.

Читайте: Минздрав не знает точного количества выздоровевших от Covid-19 в Украине — Степанов

Также министр добавил, что в Украине планируют увеличить количество ПЦР-тестирования. В частности, до конца года Минздрав хочет достичь 75 тыс. ПЦР-тестов в сутки.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 27 октября коронавирусом в Украине заболели еще 6 677 человек. Общее количество инфицированных составляет 355 601.

В целом от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 6 590 человек. В то же время полностью выздороветь удалось 145 336 пациентам.

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