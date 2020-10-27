Геннадий Кернес получил победу на выборах мэра Харькова, которые состоялись в прошлое воскресенье. Он получил 60,1% голосов.
Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов Блоком Кернеса — Успешный Харьков.
В штабе партии сообщили, что второе место на местных выборах в Харькове занял Александр Фельдман (ОПЗЖ) — 14,44% голосов. Третье — Алексей Кучер (Слуга Народа) набрал 7,2%.
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Больше всего голосов в Харьковский городской совет собрала партия Блок Кернеса — Успешный Харьков — 37,93%.
В свою очередь за Оппозиционная платформу — За жизнь проголосовало 20,9% избирателей. Европейскую солидарность поддержало 8,98% граждан. Слуга народа — 8,75%, Партия Шария — 6,54% и Блок Светличной Вместе! — 6,14%.
Согласно с параллельным подсчетом, в гонке за места в Харьковский областной совет партии получили следующие результаты:
- Блок Кернеса — Успешный Харьков — 34,77%,
- Оппозиционная платформа — За жизнь — 21,32%,
- Слуга народа — 12,66%,
- Блок Светличной Вместе! — 12,15%,
- Европейская солидарность — 8,01%.
Местные выборы 2020: результаты экзит-пола в Харькове
Согласно с результатами экзит-пола, кресло главы Харькова получил Геннадий Кернес — 57,9%. В связи с этим второго тура выборов городского головы в Харькове не будет.
Второе место занял Александр Фельдман — 12,12% голосов, за ним Алексей Кучер — 11,98% голосов.
Источник: Харківська міськрада
Фото: Генадій Кернес