Геннадий Кернес получил победу на выборах мэра Харькова, которые состоялись в прошлое воскресенье. Он получил 60,1% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов Блоком Кернеса — Успешный Харьков.

В штабе партии сообщили, что второе место на местных выборах в Харькове занял Александр Фельдман (ОПЗЖ) — 14,44% голосов. Третье — Алексей Кучер (Слуга Народа) набрал 7,2%.

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Больше всего голосов в Харьковский городской совет собрала партия Блок Кернеса — Успешный Харьков — 37,93%.

В свою очередь за Оппозиционная платформу — За жизнь проголосовало 20,9% избирателей. Европейскую солидарность поддержало 8,98% граждан. Слуга народа — 8,75%, Партия Шария — 6,54% и Блок Светличной Вместе! — 6,14%.

Согласно с параллельным подсчетом, в гонке за места в Харьковский областной совет партии получили следующие результаты:

Блок Кернеса — Успешный Харьков — 34,77%,

Оппозиционная платформа — За жизнь — 21,32%,

Слуга народа — 12,66%,

Блок Светличной Вместе! — 12,15%,

Европейская солидарность — 8,01%.

Местные выборы 2020: результаты экзит-пола в Харькове

Согласно с результатами экзит-пола, кресло главы Харькова получил Геннадий Кернес — 57,9%. В связи с этим второго тура выборов городского головы в Харькове не будет.

Второе место занял Александр Фельдман — 12,12% голосов, за ним Алексей Кучер — 11,98% голосов.

Источник: Харківська міськрада

Фото: Генадій Кернес