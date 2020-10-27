Генадій Кернес отримав перемогу на виборах мера Харкова, які відбулися минулої неділі. Він отримав 60,1% голосів.

Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів Блоком Кернеса – Успішний Харків.

У штабі партії повідомили, що друге місце на місцевих виборах у Харкові посів Олександр Фельдман (ОПЗЖ), набравши 14,44% голосів. Третє – Олексій Кучер (Слуга Народу) набрав 7,2%.

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Найбільше голосів до Харківської міської ради зібрала партія Блок Кернеса – Успішний Харків – 37,93%.

У свою чергу за Опозиційну платформу – За життя проголосувало 20,9% виборців. Європейську солідарність підтримало 8,98% громадян. Слуга народу – 8,75%, Партія Шарія – 6,54% та Блок Світличної Разом! – 6,14%.

За паралельним підрахунком, у гонці за місця до Харківської обласної ради партії отримали такі результати:

Блок Кернеса – Успішний Харків – 34,77%,

Опозиційна платформа – За життя – 21,32%,

Слуга народу – 12,66%,

Блок Світличної Разом! – 12,15%,

Європейська солідарність – 8,01%.

Місцеві вибори 2020: результати екзит-полу у Харкові

Згідно з результатами екзит-полу, крісло очільника Харкова отримав Геннадій Кернес – 57,9%. У зв’язку з цим другого туру виборів міського голови у Харкові не буде.

Друге місце посів Олександр Фельдман – 12,12% голосів, за ним Олексій Кучер – 11,98% голосів.

Джерело: Харківська міськрада

Фото: Генадій Кернес