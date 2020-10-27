Всем неудовлетворительно: Венедиктова установила дедлайны для НАБУ, САП и ГБР

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала неудовлетворительной работу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по борьбе с коррупцией.

Венедиктова раскритиковала органы, которые, по ее словам, не могут закрыть дела, в которых ” два, три, а иногда и четыре года назад сообщено о подозрении, а следствие до сих пор продолжается”.

— Так, в настоящее время во многих громких делах, где фигурантами являются чиновники, продолжается ознакомление с материалами, — подчеркнула генпрокурор.

Венедиктова ожидает, что определенные дела до конца года будут направлены в суд.

Венедиктова дала ГБР два месяца

Среди недочетов в работе Государственного бюро расследований Венедиктова назвала низкое количество производств, переданных в суд с обвинительным актом, недостаточный уровень возмещения установленных убытков, причиненных уголовными коррупционными правонарушениями, а также отсутствие системного разоблачения преступных вертикалей.

Генпрокурор приказала за два месяца исправить положение дел в ГБР.

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Зеленский заговорил об увольнении Венедиктовой

12 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может увидеть увольнение Венедиктовой, если генпрокурор не покажет результатов к концу 2020 года.

По его словам, Венедиктова может быть уволена по тем же причинам, что и прошлый генпрокурор Руслан Рябошапка — отсутствие реальных результатов и привлечения к ответственности коррупционеров.