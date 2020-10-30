Відбулося термінове засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі, яке ініціювала Україна після загибелі двох бійців. Головний результат – домовленість про продовження перемир’я на Донбасі.

Про це повідомила українська делегація у ТКГ у соцмережі.

Сторони також обговорили заходи щодо запобігання подальшим випадкам порушення режиму припинення вогню.

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Консультації з цього приводу продовжать на наступному черговому засіданні ТКГ, що заплановане на 10 листопада.

Російська сторона поки ніяк не коментувала результати зустрічі ТКГ.

Втрати на Донбасі

30 жовтня окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Опівночі противник, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях наших захисників неподалік Водяного.

Внаслідок обстрілів два українських військовослужбовці отримали поранення, несумісні з життям.