Электронные декларации фактически не могут быть проверены — НАПК

Доступ к Реестру деклараций восстановлен, однако система не может работать на 100%.
Об этом сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции.
Электронные декларации фактически не могут быть проверены.
Также освобождены от ответственности тысячи лиц, совершивших коррупционные правонарушения.
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После решения суда НАПК запрещено:
- рассматривать заявления о коррупции;
- привлекать к административной и дисциплинарной ответственности всех лиц, совершивших коррупционные правонарушения и занимают ответственное и особо ответственное положение.
Агентство не может проверять отчеты политических партий, а значит финансировать их.
— Фактически было разрешено безнаказанно «врать» в декларациях. Главное, чтобы это было на сумму большую, чем 263 тыс. грн, — заявили в НАПК.
НАПК возобновил работу
Национальное агентство по предупреждению коррупции открыло доступ к реестру электронных деклараций. Так выполнили решение правительства, которое противоречит решению Конституционного суда.
Ведомство, руководствуясь решением Кабмина, также сможет проводить спецпроверки, что позволит назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления.
Источник: НАПК