Электронные декларации фактически не могут быть проверены — НАПК

Доступ к Реестру деклараций восстановлен, однако система не может работать на 100%.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции.

Электронные декларации фактически не могут быть проверены.

Также освобождены от ответственности тысячи лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Читайте: Решение КСУ заблокирует назначение руководителей областных советов — Разумков

После решения суда НАПК запрещено:

рассматривать заявления о коррупции;

привлекать к административной и дисциплинарной ответственности всех лиц, совершивших коррупционные правонарушения и занимают ответственное и особо ответственное положение.

Агентство не может проверять отчеты политических партий, а значит финансировать их.

— Фактически было разрешено безнаказанно «врать» в декларациях. Главное, чтобы это было на сумму большую, чем 263 тыс. грн, — заявили в НАПК.

НАПК возобновил работу

Национальное агентство по предупреждению коррупции открыло доступ к реестру электронных деклараций. Так выполнили решение правительства, которое противоречит решению Конституционного суда.

Ведомство, руководствуясь решением Кабмина, также сможет проводить спецпроверки, что позволит назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления.

Источник: НАПК