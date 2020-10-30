Електронні декларації фактично не можуть бути перевірені – НАЗК

Доступ до Реєстру декларацій відновлено, однак система не може працювати на 100%.

Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Електронні декларації фактично не можуть бути перевірені.

Також звільнено від відповідальності тисячі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

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Після рішення суду НАЗК заборонено:

розглядати заяви про корупцію;

притягати до адміністративної та дисциплінарної відповідальності всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення та займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Агентство не може перевіряти звіти політичних партій, а отже фінансувати їх.

– Фактично було дозволено безкарно «брехати» в деклараціях. Головне, щоб це було на суму більшу, ніж 263 тис. грн, – заявили у НАЗК.

НАЗК відновив роботу

Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до реєстру електронних декларацій. Так виконали рішення уряду, яке суперечить рішенню Конституційного суду.

Відомство, керуючись рішенням Кабміну, також зможе проводити спецперевірки, що уможливить призначення керівників в органи влади та місцевого самоврядування.

Джерело: НАЗК