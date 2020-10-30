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Факты / Украина

Киев остается в оранжевой: в Украине обновили зоны карантина

В Украине обновили зоны карантина. Новое зонирование начнет действовать со 2 ноября и будет действительным 14 дней.

Решение приняли на заседании Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по установлению уровней эпидемической опасности распространения коронавируса 30 октября.

Согласно новой информации, Киев остается в оранжевой зоне.

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Красная зона

  • города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцовский и Турийский районы Волынской области;
  • Славянский район Донецкой области;
  • города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • Пологовский район Запорожской области;
  • город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
  • города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский район Киевской области;
  • Марковский и Троицкий районы Луганской области;
  • Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
  • город Николаев Николаевской области;
  • города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • город Полтава Полтавской области;
  • города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Острожский районы Ровенской области;
  • города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;
  • города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
  • город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
  • города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;
  • города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Заставновский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
  • город Чернигов и Варвинский район Черниговской области.

Карта - карантин

Карантин в Украине

В Украине продлили действие карантина до 31 декабря 2020 года.

Решение приняли из-за ухудшения эпидситуации в стране в октябре. 30 числа в Украине обнаружили более 8 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.

Когда закончится карантин в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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