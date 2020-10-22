Локдаун вполне возможен: Зеленский назвал условие

Жесткий карантин в Украине будет введен после ежедневной регистрации не менее 15 тыс. случаев коронавируса.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам.
Офис президента вполне осознает вероятность остановки украинской экономики на время локдауна.
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Также Владимир Зеленский подчеркнул, что в украинских больницах ежедневно увеличивается количество койко-мест для приема больных Covid-19.
Вместе с тем он убежден, что на уровне с готовностью больниц должно быть соответствующее количество врачей, которых сейчас, к сожалению, не хватает.
— Мы действительно не можем перепрофилировать всю медицинскую систему Украины под больных коронавирус, — добавил президент.
Локдаун в Украине
8 октября главный санврач Виктор Ляшко назвал условие Минздрава для локдауна в Украине из-за коронавируса.
Власть будет вынуждена ввести жесткие карантинные меры, если в профильных больницах закончатся койко-места.
В то же время в нынешней ситуации локдаун нецелесообразен, подчеркнул Ляшко.
По состоянию на утро 22 октября коронавирус в Украине обнаружили в 7 053 граждан. Общее количество случаев возросло до 322 879.