Локдаун вполне возможен: Зеленский назвал условие

Жесткий карантин в Украине будет введен после ежедневной регистрации не менее 15 тыс. случаев коронавируса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам.

Офис президента вполне осознает вероятность остановки украинской экономики на время локдауна.

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Также Владимир Зеленский подчеркнул, что в украинских больницах ежедневно увеличивается количество койко-мест для приема больных Covid-19.

Вместе с тем он убежден, что на уровне с готовностью больниц должно быть соответствующее количество врачей, которых сейчас, к сожалению, не хватает.

— Мы действительно не можем перепрофилировать всю медицинскую систему Украины под больных коронавирус, — добавил президент.

Локдаун в Украине

8 октября главный санврач Виктор Ляшко назвал условие Минздрава для локдауна в Украине из-за коронавируса.

Власть будет вынуждена ввести жесткие карантинные меры, если в профильных больницах закончатся койко-места.

В то же время в нынешней ситуации локдаун нецелесообразен, подчеркнул Ляшко.

По состоянию на утро 22 октября коронавирус в Украине обнаружили в 7 053 граждан. Общее количество случаев возросло до 322 879.