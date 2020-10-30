Юрий Назаренко совершил ДТП на Крещатике — биография

66-летний Юрий Назаренко 30 октября совершил масштабное ДТП в центре Киева. В результате аварии два человека погибли и еще несколько получили телесные повреждения. Происшествие случилось в 16.00 по киевскому времени.

Что известно о виновнике ДТП

В 2007 году Юрий Назаренко работал руководителем аппарата Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а уже через два года стал членом этой комиссии.

На этом посту он занимался созданием ІТ-инфраструктуры в регуляторе. Кроме этого занимал должность Председателя коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, которое на тот период активно развивалось и занималось наполнением единой базы данных об участниках рынка ценных бумаг.

Также чиновник координировал работу предприятий в структуре Комиссии и вопросы их бюджета.

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ДТП на Крещатике

По предварительной информации, ДТП в центре Киева произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Мужчина недавно перенес операцию на сердце — стентирование.

В момент аварии водитель просто потерял сознание.

Водитель Land Rover въехал в толпу на Майдане Независимости, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил минимум четыре авто и остановился.