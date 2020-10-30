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Факти / Україна / Суспільство

Що відомо про Юрія Назаренка, який скоїв ДТП на Хрещатику

66-річний Юрій Назаренко 30 жовтня скоїв масштабне ДТП у центрі Києва. Унаслідок аварії двоє людей загинули та ще кілька отримали тілесні травми. Подія трапилася о 16.00 за київським часом.

Що відомо про винуватця ДТП

У 2007 році Юрій Назаренко працював керівником апарату Комісії з цінних паперів і фондового ринку, а вже через два роки став членом цієї комісії.

На цьому посту він займався створенням ІТ-інфраструктури в регуляторі. Крім цього займав посаду Голови колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, яке на той період активно розвивалося і займалося наповненням єдиної бази даних про учасників ринку цінних паперів.

Також посадовець координував роботу підприємств в структурі Комісії та питання їх бюджету.

Юрій Назаренко скоїв ДТП на Хрещатику – біографія

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ДТП на Хрещатику

За попередньою інформацією, ДТП у центрі Києва сталося через те, що водій не впорався з кермуванням. Чоловік нещодавно переніс операцію на серці – стентування.

У момент аварії водій просто знепритомнів.

Водій Land Rover в’їхав у натовп на Майдані Незалежності, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше чотири авто та зупинився.

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