Тупицкий не собирается в отставку и приглашает Зеленского на встречу

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не планирует уходить в отставку по чьему-либо требованию.

В то же время он от имени суда пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу для того, чтобы обсудить ситуацию.

— Требования, чтобы я подал в отставку, не слышал. Речь идет об изменении всего состава суда. Если будет такой ультиматум — мы обсудим. Но по требованию того или иного лица, дав присягу народу Украины, не собираюсь этого делать.

Читайте: Законопроект Зеленского о роспуске КСУ имеет признаки переворота — Тупицкий

Александр Тупицкий отметил, что в сложившийся ситуации необходимо взаимодействие всех ветвей власти. Он объяснил, что должен быть диалог непосредственно с президентом, председателем парламента, при необходимости — с премьер-министром.

— Хочу обратиться к президенту. Мы, судьи Конституционного суда, хотим пообщаться с президентом. Мы приглашаем его в любом формате. Нужно убрать искусственный конфликт.

В то же время пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский уже разговаривал с председателем Конституционного суда Украины Александром Тупицким.

Все последующие решения главы государства были приняты с учетом этих переговоров.