Тупицький не збирається у відставку і запрошує Зеленського на зустріч

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що не планує йти у відставку за чиєюсь вимогою.

Натомість він від імені суду запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч для того, щоб обговорити ситуацію.

– Вимоги, щоб я подав у відставку, не чув. Йдеться про зміну всього складу суду. Якщо буде такий ультиматум – ми обговоримо. Але на вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, не збираюся цього робити.

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Олександр Тупицький зазначив, що у ситуації, яка наразі склалася в країні, потрібна взаємодія всіх гілок влади. Він пояснив, що повинен бути діалог безпосередньо з президентом, головою парламенту, за необхідності – з прем’єр-міністром.

– Хочу звернутися до президента. Ми, судді Конституційного суду, хочемо поспілкуватися з президентом. Ми запрошуємо його в будь-якому форматі. Потрібно прибрати штучний конфлікт.

Водночас прес-секретар президента Юлія Мендель повідомила, що Володимир Зеленський вже розмовляв із головою Конституційного суду України Олександром Тупицьким.

Всі наступні рішення глави держави були ухвалені з урахуванням цих переговорів.