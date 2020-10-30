Президент Украины Владимир Зеленский уже разговаривал с головой Конституционного Суда Украины Александром Тупицким.

Все последующие решения главы государства были приняты с учетом этих переговоров, рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

В то же время Александр Тупицкий заявил, что хочет встретиться с Зеленским и поговорить о последних решениях Кабмина, СНБО и Офиса президента.

— Хочу обратиться к президенту. Мы, судьи Конституционного суда, хотим пообщаться с президентом. Мы приглашаем его в любом формате. Надо убрать искусственный конфликт, — заявил Тупицкий

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Тупицкий считает, что окружение президента Украины Владимира Зеленского намерении создать “послушный суд”.

— Цель — создание послушного “кнопочного” суда. Я даже не обвинению президента, я не имею на это права, но окружение президента, думаю, делает плохую работу, — добавил он.

Законопроект о роспуске КСУ

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий считает, что президентский законопроект о прекращении полномочий состава суда, имеет признаки конституционного переворота. Он нарушает 149 статью Конституции.

Зеленский в проекте закона предлагает уволить всех судей, которые принимать решение о антикоррупционном законодательстве. После этого начать процесс отбора новых судей.