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Факты / Украина / Политика

Законопроект Зеленского о роспуске КСУ имеет признаки переворота — Тупицкий

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий считает, что президентский законопроект о прекращении полномочий состава суда имеет признаки конституционного переворота.

Об этом сказал Тупицкий на пресс-конференции 30 октября.

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— Сегодня за ночь проявился проект закона №4288 (законопроект Владимира Зеленского – Ред.), который имеет признаки конституционного переворота, — сказал Тупицкий.

Потому что этот законопроект нарушает 149 статью Конституции, считает председатель КСУ.

Законопроект Зеленского

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда.

Президент предлагает уволить всех судей, которые принимать соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

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