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Факты / Украина

Тупицкий объяснил, почему не задекларировал землю в Крыму

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий подтвердил, что у него есть участок в аннексированном Крыму. При этом он не внес ее в декларацию из-за того, что не знал, как это сделать.

Об этом он заявил во время брифинга 30 октября.

— Почему я не внес в реестр? Я до сих пор не знаю, как это сделать, — сообщил Александр Тупицкий.

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По его словам, чтобы внести этот участок, ему необходимы были документы, а у него не было никакого подтверждения.

Глава КСУ имеет дом в Крыму, после аннексии территории вопросом занимались юристы. Чтобы не допустить сноса помещения, они решили оформить сделку о покупке участка земли. Сам же Тупицкий, по его словам, не может въехать в Крым из-за уголовного дела против него со стороны правоохранителей РФ.

Скандал с декларированием земли в Крыму

Во время журналистского расследования СМИ выяснили, что Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Крыму, но не указал этого в декларации.

До оккупации территории Тупицкий владел землей в поселке Кореиз, что недалеко от Ялты, там у него дом.

В 2018 году он докупил еще один участок площадью 126 кв. м. Подробнее о скандале с землей в Крыму председателя КСУ читайте на Фактах ICTV.

Фото: КСУ

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