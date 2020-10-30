В Харьковский областной совет проходят пять партий — параллельный подсчет голосов

В Слуге народа отметили, что данные, обнародованные накануне членом ОИК от ОПЗЖ Ириной Ищенко, не соответствуют действительности.

По предварительным подсчетам, в Харьковский областной совет проходит пять политических сил: Блок Кернеса – успешный Харьков, Слуга народа, ОПЗЖ, Блок Светличной – Разом и ЕС.

Об этом заявил член областного избирательного штаба партии Слуга народа, кандидат в депутаты Роман Семенуха.

— Более 90% голосов подсчитано параллельно нашим штабом. По состоянию на сегодня в Харьковский областной совет проходит пять партий. Около 35% получает Блок Кернеса – успешный Харьков, около 21% набирает ОПЗЖ, около 13% – Слуга народа, около 12% – Блок Светличной – Разом и около 8% набирает ЕС. Подчеркиваю, это подтверждено параллельным подсчетом голосов, и уже мы получаем протоколы с мокрыми печатями, – заявил Роман Семенуха.

Он отметил, что данные, обнародованные накануне членом ОИК от ОПЗЖ Ириной Ищенко, не соответствуют действительности.

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— Информация, относительно партийных рейтингов, которая накануне была озвучена представителем ОПЗЖ, не соответствует действительности. Я считаю, что ОПЗЖ с ее сателлитами пытаются исказить информацию с целью давления на членов избирательных комиссий. Это происходит на фоне намеренного затягивания подсчета голосов их представителями в УИК и передачи протоколов в окружную избирательную комиссию. Все это делается с одной целью – повлиять на подсчет голосов, чтобы исказить реальные результаты голосования, а также создать искаженную информационную картинку в центральных СМИ, – отметил политик.

Слова Романа Семенухи подтверждает председатель Харьковской областной ТИК Валерия Копорулина и призывает дождаться официальных данных.

— Пока не будут обработаны все протоколы, рано говорить о каких-то результатах. Дезинформация в социальных сетях, публикации в СМИ – это все спекуляции. Поэтому не поддавайтесь на провокации – доверяйте только официальным источникам информации, – отметила председатель ТИК.

Напомним, ранее мы писали, что в Николаеве 16 участков отправили на пересчет голосов.

Источник: УНІАН