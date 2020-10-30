У Харківську обласну раду проходять п’ять партій – паралельний підрахунок голосів

У Слузі народу зазначили, що дані, оприлюднені напередодні членом ОВК від ОПЗЖ Іриною Іщенко, не відповідають дійсності.

За попередніми підрахунками, до Харківської обласної ради проходить п’ять політичних сил: Блок Кернеса – успішний Харків, Слуга народу, ОПЗЖ, Блок Світличної – Разом та ЄС.

Про це заявив член обласного виборчого штабу партії Слуга народу, кандидат у депутати Роман Семенуха.

– Понад 90% голосів підраховано паралельно нашим штабом. Станом на сьогодні в Харківську обласну раду проходить п’ять партій. Близько 35% отримує Блок Кернеса – успішний Харків, близько 21% набирає ОПЗЖ, близько 13% – Слуга народу, близько 12% – Блок Світличної – Разом і близько 8% набирає ЄС. Підкреслюю, це підтверджено паралельним підрахунком голосів, і вже ми отримуємо протоколи з мокрими печатками, – заявив Роман Семенуха.

Він зазначив, що дані, оприлюднені напередодні членом ОВК від ОПЗЖ Іриною Іщенко, не відповідають дійсності.

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– Інформація, щодо партійних рейтингів, яка напередодні була озвучена представником ОПЗЖ, не відповідає дійсності. Я вважаю, що ОПЗЖ з її сателітами намагаються викривити інформацію з метою тиску на членів виборчих комісій. Це відбувається на фоні навмисного затягування підрахунку голосів їхніми представниками в ДВК та передачі протоколів в окружну виборчу комісію. Все це робиться з однією метою – вплинути на підрахунок голосів, щоб викривити реальні результати голосування, а також створити викривлену інформаційну картинку в центральних ЗМІ, – зазначив політик.

Слова Романа Семенухи підтверджує голова Харківської обласної ТВК Валерія Копоруліна та закликає дочекатися офіційних даних.

– Поки не будуть оброблені всі протоколи, зарано говорити про якісь результати. Дезінформація в соціальних мережах, публікації в ЗМІ – це все спекуляції. Тому не піддавайтеся на провокації – довіряйте лише офіційним джерелам інформації, – зазначила голова ТВК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Миколаєві 16 дільниць відправили на перерахунок голосів.

Джерело: УНІАН