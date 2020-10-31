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Факты / Украина / Общество

От 170 грн: полиции хотят разрешить штрафовать людей без маски на месте

На следующей неделе Верховная Рада может принять законопроект, которым полиции хотят разрешить штрафовать людей без маски на месте.

Штрафы за отсутствие масок в общественных местах предлагают установить на уровне от 170 до 255 грн. Для юридических лиц суммы штрафов составляют от 3 400 грн до 5 100 грн.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— На повестке дня следующей сессии Верховной Рады находится законопроект, который разрешит Национальной полиции составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя.

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Со своей стороны министр здравоохранения Максим Степанов обратился к народным депутатам с просьбой поддержать законопроект Кабинета министров об усилении ответственности за отсутствие маски.

Он отметил, что сейчас, когда в Украине фиксируют стремительный рост новых случаев Covid-19, это особенно важно сделать.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 31 октября коронавирусом в Украине заболели еще 8 752 человека, что является новым антирекордом. Общее количество инфицированных составляет 387 481.

С начала пандемии выздоровели 158 928 пациентов, умерли 7 196 человек.

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