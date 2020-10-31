На следующей неделе Верховная Рада может принять законопроект, которым полиции хотят разрешить штрафовать людей без маски на месте.

Штрафы за отсутствие масок в общественных местах предлагают установить на уровне от 170 до 255 грн. Для юридических лиц суммы штрафов составляют от 3 400 грн до 5 100 грн.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— На повестке дня следующей сессии Верховной Рады находится законопроект, который разрешит Национальной полиции составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя.

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Со своей стороны министр здравоохранения Максим Степанов обратился к народным депутатам с просьбой поддержать законопроект Кабинета министров об усилении ответственности за отсутствие маски.

Он отметил, что сейчас, когда в Украине фиксируют стремительный рост новых случаев Covid-19, это особенно важно сделать.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 31 октября коронавирусом в Украине заболели еще 8 752 человека, что является новым антирекордом. Общее количество инфицированных составляет 387 481.

С начала пандемии выздоровели 158 928 пациентов, умерли 7 196 человек.