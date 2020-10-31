Наступного тижня Верховна Рада може ухвалити законопроект, яким поліції хочуть дозволити штрафувати людей без маски на місці.

Штрафи за відсутність масок в громадських місцях пропонують встановити на рівні від 170 до 255 грн. Для юридичних осіб суми штрафів становлять від 3 400 грн до 5 100 грн.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– На порядку денному наступної сесії Верховної Ради є законопроект, який дозволить Національній поліції складати протокол і штрафувати вже відразу на місці порушника.

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Зі свого боку міністр охорони здоров’я Максим Степанов звернувся до народних депутатів з проханням підтримати законопроект Кабінету міністрів про посилення відповідальності за відсутність маски.

Він наголосив, що наразі, коли в Україні фіксують стрімке зростання нових випадків Covid-19, це особливо важливо зробити.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 31 жовтня на коронавірус в Україні захворіли ще 8 752 людини, що є новим антирекордом. Загальна кількість інфікованих становить 387 481.

Від початку пандемії одужали 158 928 пацієнтів, померли 7 196 людей.