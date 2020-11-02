Доходы государственного бюджета в октябре 2020 года составили 77,2 млрд грн, что на 9,8% превышают плановый показатель и на 8,5% — прошлогодний уровень.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Общий фонд бюджета в октябре получил 65,08 млрд грн, что на 14,8% больше плана и на 6,4% превышает показатель октября-2019.

В целом доходы госбюджета за 10 месяцев 2020 года составили 842,31 млрд грн, что сократило отставание от плана до 0,9% с 1,5% по итогам девяти месяцев.

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Еще лучше ситуация с общим фондом, который за январь-октябрь этого года получил 720,46 млрд грн, или всего на 0,2% меньше плана, тогда как по итогам января-сентября план был недовыполнен на 1,5%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы госбюджета-2020 за 10 месяцев возросли всего на 3,9%, в том числе общего фонда – на 1,2%.

Госбюджет 2021

Верховная Рада в четверг, 5 ноября, рассмотрит в первом чтении законопроект о бюджете-2021.

Комитет по вопросам бюджета должен как можно скорее рассмотреть предложения к проекту госбюджета, выводы Счетной палаты и подготовить проект постановления Верховной Рады.

Источник: Государственная казначейская служба Украины