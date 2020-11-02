Доходи державного бюджету в жовтні 2020 року склали 77,2 млрд грн, що на 9,8% перевищують плановий показник і на 8,5% – минулорічний рівень.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби (ДКСУ).

Загальний фонд бюджету в жовтні отримав 65,08 млрд грн, що на 14,8% більше плану і на 6,4% перевищує показники жовтня-2019.

Загалом доходи держбюджету за 10 місяців 2020 року склали 842,31 млрд грн, що скоротило відставання від плану до 0,9% з 1,5% за підсумками дев’яти місяців.

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Ще краща ситуація із загальним фондом, який за січень-жовтень цього року отримав 720,46 млрд грн, або всього на 0,2% менше плану, коли за підсумками січня-вересня план був недовиконаний на 1,5%.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, доходи держбюджету-2020 за 10 місяців зросли на 3,9%, зокрема загального фонду – на 1,2%.

Держбюджет 2021

Верховна Рада у четвер, 5 листопада, розгляне у першому читанні законопроект про бюджет-2021.

Комітет з питань бюджету має якнайшвидше розглянути пропозиції до проекту держбюджету, висновки Рахункової палати та підготувати проект постанови Верховної Ради.

Джерело: Державна казначейська служба України