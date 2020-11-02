PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Глава КСУ Тупицкий не пришел на допрос в ГБР

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

В пресс-службе ГБР сообщили, что он должен был появиться в 9.30, но не пришел.

Государственное бюро расследований вызвало Александра Тупицкого на допрос 2 ноября. Сейчас глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений.

Читайте: Тупицкий не собирается в отставку и приглашает Зеленского на встречу

В ГБР отметили, что расследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

Сам Тупицкий ранее заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований.

Допрос Тупицкого

29 октября ГБР вызвало главу КСУ Александра Тупицкого на допрос 2 ноября. Однако во время своей пресс-конференций он сообщил, что не собирается приходить в Государственное бюро расследований.

Тупицкий отметил, что не может там появиться, ведь фактически его обвиняют в преступлении. По его словам, его разыскивали двое работников ГБР. Они пришли к его дому и пытались узнать у консьержа детали жизни. Спрашивали, есть ли у него охрана, когда он приезжает домой и в каком подъезде проживает.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка