Глава КСУ Тупицкий не пришел на допрос в ГБР

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

В пресс-службе ГБР сообщили, что он должен был появиться в 9.30, но не пришел.

Государственное бюро расследований вызвало Александра Тупицкого на допрос 2 ноября. Сейчас глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений.

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В ГБР отметили, что расследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

Сам Тупицкий ранее заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований.

Допрос Тупицкого

29 октября ГБР вызвало главу КСУ Александра Тупицкого на допрос 2 ноября. Однако во время своей пресс-конференций он сообщил, что не собирается приходить в Государственное бюро расследований.

Тупицкий отметил, что не может там появиться, ведь фактически его обвиняют в преступлении. По его словам, его разыскивали двое работников ГБР. Они пришли к его дому и пытались узнать у консьержа детали жизни. Спрашивали, есть ли у него охрана, когда он приезжает домой и в каком подъезде проживает.