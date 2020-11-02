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Факти / Україна

Голова КСУ Тупицький не прийшов на допит до ДБР

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з’явився на допит в Державне бюро розслідувань.

У прес-службі ДБР повідомили, що він мав з’явитись о 9.30, але не прийшов.

Державне бюро розслідувань викликало Олександра Тупицького на допит 2 листопада. Наразі очільник КСУ перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації, скоєних в її складі злочинах, а також у вживанні заходів до приховування злочинів.

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У ДБР відзначили, що розслідується вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів.

Сам Тупицький раніше заявив, що не з’явиться на допит в Державне бюро розслідувань.

Допит Тупицького

29 жовтня ДБР викликало главу КСУ Олександра Тупицького на допит 2 листопада. Проте під час своєї прес-конференцій він повідомив, що не збирається приходити до Державного бюро розслідувань.

Тупицький зазначив, що не може там з’явитися, адже фактично його обвинувачують у злочині. За його словами, його розшукували двоє працівників ДБР. Вони прийшли до його будинку та намагалися дізнатися у консьєржа деталі життя. Запитували, чи є у нього охорона, коли він приїжджає додому та у якому під’їзді проживає.

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