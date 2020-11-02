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Факты / Украина / Политика

Восстановление э-декларирования и антикоррупционных норм: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировали законопроект №4304, который предусматривает восстановление тех статей закона О предотвращении коррупции, которые ранее отменил Конституционный Суд, в частности нормы об э-декларировании.

Его инициатором является спикер парламента Дмитрий Разумков и более 100 нардепов. Документ направлен на устранение состояния правовой неопределенности в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией, которое возникло в связи с решением КСУ.

Его авторы предлагают поручить правительству разработать законопроект, в котором будут указаны особенности правовых и организационных основ функционирования системы предотвращения коррупции в отношении судей, а также механизм привлечения их к ответственности, учитывая правовую позицию КСУ.

Читайте: Ситуация с КСУ: что не так с законопроектом Зеленского и какие правовые пути решения

Проект Закону про відновлення дії окремих положень Закону України Про запобігання корупції та Кримінального… by Віта Гірко on Scribd

Какие статьи отменил КСУ

27 октября Конституционный Суд отменил часть норм антикоррупционного законодательства. Наибольший резонанс вызвала отмена статьи об ответственности за недостоверное декларирование имущества.

Из-за этого Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к электронным декларациям чиновников и судей.

Со своей стороны президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, которым предлагает уволить всех судей, которые принимали соответствующее решение 27 октября, и начать процесс отбора новых судей.

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