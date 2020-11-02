У Верховній Раді група народних депутатів зареєстрували законопроект №4304, який передбачає відновлення тих статтей закону Про запобігання корупції, які раніше скасував Конституційний Суд, зокрема норми про е-декларування.

Його ініціатором є спікер парламенту Дмитро Разумков та понад 100 нардепів. Документ спрямований на усунення стану правової невизначеності в сфері попередження і боротьби з корупцією, який виник у зв’язку з рішенням КСУ.

Його автори пропонують доручити уряду розробити законопроект, у якому будуть вказані особливості правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізм притягнення їх до відповідальності, враховуючи правову позицію КСУ.

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Проект Закону про відновлення дії окремих положень Закону України Про запобігання корупції та Кримінального… by Віта Гірко on Scribd

Які статті скасував КСУ

27 жовтня Конституційний Суд скасував частину норм антикорупційного законодавства. Найбільший резонанс викликало скасування статті про відповідальність за недостовірне декларування майна.

Через це Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до електронних декларацій чиновників та суддів.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №4288, яким пропонує звільнити всіх суддів, які ухвалювали відповідне рішення 27 жовтня, і почати процес відбору нових суддів.