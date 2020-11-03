Метро на Троещину до 2040 года будет насчитывать 17 станций

Метро на Троещину будет иметь 22 станции и протяженность в 31 километр. Подольско-Воскресенская линия метрополитена будет проходить от жилого массива Троещина до Окружной дороги.

Об этом сообщили в Институте Генерального плана Киева.

В течение 5-7 лет предполагается запустить первый пусковой комплекс, который будет состоять из пяти станций: Радужная, Труханов Остров, Судостроительная, Подольская и Глубочицкая.

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— Построить одновременно линию метрополитена такой протяженности и с таким количеством станций в наших реалиях практически невозможно. Поэтому строительство и запуск Подольско-Воскресенской линии предполагается по отдельным пусковым комплексам, — сообщили в институте.

До 2040 году дополнительно к первому пусковому комплексу планируют достроить 13,8 км линии метрополитена и обустроить еще 12 станций:

М. Цветаевой;

Н. Закревского;

С. Лифаря;

Т. Драйзера;

В. Маяковского;

Бульвар Перова;

С. Стальского;

Братиславская;

Затока Десенка;

Площадь Победы;

Южный Вокзал;

Соломенская площадь.

К концу 2040 года метро на Троещине будет насчитывать 17 станций, а протяженность линии составит 21 км.

К 2060 году предполагается обустройство еще пяти станций: Чоколовская, Аэропорт, Кольцевая дорога на правом берегу и Академика Курчатова, ул. Киото. Протяженность последнего комплекса составит 10 км.

Кличко о метро на Троещину

Строительство метро на Троещину начнется после того, как будет введен в эксплуатацию Подольско-Воскресенский мост.

По словам Виталия Кличко, до конца 2020 года планируют запустить движение транспорта на мосту, а дальше начать строить станции метро.

Источник: Институт Генерального плана