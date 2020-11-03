Метро на Троєщину до 2040 року налічуватиме 17 станцій

До 2040 року додатково до першого пускового комплексу планують звести 13,8 км лінії метрополітену та облаштувати ще 12 станцій:

М. Цветаєвої;

М. Закревського;

С. Лифаря;

Т. Драйзера;

В. Маяковського;

Бульвар Перова;

С. Стальського;

Братиславська;

Затока Десенка;

Площа Перемоги;

Південний Вокзал;

Солом’янська площа.

До кінця 2040 року метро на Троєщині налічуватиме 17 станцій, а протяжність лінії становитиме 21 км.

До 2060 року передбачається облаштування ще п’яти станцій: Чоколівська, Аеропорт, Кільцева дорога на правому березі та Академіка Курчатова, вул. Кіото. Протяжність останнього комплексу буде складати 10 км.

Кличко про метро на Троєщину

Будівництво метро на Троєщину розпочнеться після того, як буде введений в експлуатацію Подільсько-Воскресенський міст.

За словами Віталія Кличка, до кінця 2020 року планують запустити рух транспорту на мосту, а далі розпочати будувати станції метро.

Джерело: Інститут Генерального плану Києва