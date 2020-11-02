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Факты / Украина

Как будет работать метро и другой транспорт, если Киев попадет в красную зону

Работу общественного транспорта в Киеве могут ограничить, а на межобластное и межрегиональное сообщение установить запрет, если столица действительно попадет в красную карантинную зону.

Такой сценарий, по мнению главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, вполне возможен.

– Маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается, – отметил он.

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Карантин в Украине

В Украине продлили действие адаптивного карантина до 31 декабря 2020 года.

Киев уже несколько недель находится в оранжевой зоне. Так будет и в следующие 14 дней — со 2 ноября действует новое зонирование.

Решение приняли 30 октября на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Источник: Сегодня

Фото: Dreamstime

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