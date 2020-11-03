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Факты / Украина / Политика

Подозреваемого в убийстве экс-министра МИД Кожару оставили в СИЗО

Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-министра иностранных дел Леонида Кожару.

Экс-чиновника подозревают в убийстве, сообщили в суде.

Кожара будет находиться под стражей до 20 ноября. Соответствующее решение приняла сегодня коллегия судей, отклонив апелляцию стороны защиты экс-министра на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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— По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 22 сентября 2020 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Убийство в доме Кожара

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

21 февраля2020 года в селе Чайки в полицию сообщили, что покончил жизнь самоубийством человек. Позже выяснилось, что в доме Кожары погиб Старицкий.

По версии полиции, он покончил с собой из зарегистрированного на Кожару пистолета. Правоохранители установили, что в тот вечер в доме были три человека: Кожара с женой и Старицкий. Однако в момент выстрела жены Кожара не было в комнате.

Во время судебного заседания защита экс-чиновника заявил, что жена Кожары призналась в случайном убийстве.

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