Бывшего министра иностранных дел Украины Леонид Кожару подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, однако во время судебного заседания защита экс-чиновника заявила, что жена Кожары призналась в случайном убийстве.

Адвокаты говорят, что 25 марта жена Кожары, Марина Козерод, подала заявление, где призналась в совершении уголовного преступления, который является казусом, то есть не зависел от ее воли.

Однако представитель прокуратуры сообщил, что правоохранители пока не получали это заявление.

В части заявления говорится, что Кожара и Старицкий в день гибели бизнесмена отдыхали вместе и употребляли спиртные напитки. Это происходило в доме Кожара и Козерод. Атмосфера была непринужденной, оснований для конфликта вроде не было.

— Вечером между 21 и 22 часом, Старицкий якобы был в состоянии опьянения, и в его правой руке Козерод увидела пистолет. Кожара же на тот момент находился на втором этаже дома. Далее Козерод попыталась отобрать пистолет у пострадавшего — не дочитав заявление до конца, отметил адвокат.

Защита говорит, что раньше Козерод подавала заявления с просьбой провести следственные действия с ее участием и говорила, что может прозповисты о механизме образования ранения у Старицкого.

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В то же время, прокурор и представитель потерпевших обратили внимание, что эта формулировка говорит не об признание женщиной своей вины, а лишь о том, что она была свидетелем.

Позже прокурор сказал, что экспертиза не обнаружила на руках Козерод следов причастности к выстрелам. Ее причастность во время следствия проверялась, но не была подтверждена.

Напомним, 21 февраля в особняке министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова Леонида Кожары, нашли тело бизнесмена Сергея Старицкого.

22 февраля национальная полиция по согласованию с прокуратурой переквалифицировала начатое уголовное производство с самоубийства на умышленное убийство.

Кожара имел право на оружие, которое было обнаружено на месте гибели Старицкого, однако оно должно было храниться в сейфе. 25 февраля Старицкого похоронили.