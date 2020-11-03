Київський апеляційний суд залишив під вартою екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожару.

Екс-чиновника підозрюють у вбивстві, повідомили у суді.

Кожара перебуватиме під вартою до 20 листопада. Відповідне рішення прийняла сьогодні колегія суддів, відхиливши апеляцію сторони захисту екс-міністра на продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Читайте: Екс-очільника МЗС Кожару затримали за підозрою у вбивстві

– За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 вересня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення, – йдеться в повідомленні.

Вбивство у будинку Кожари

Колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

21 лютого 2020 року на Київщині в селі Чайки в поліцію повідомили, що покінчив життя самогубством чоловік. Пізніше з’ясувалося, що в будинку Кожари загинув Старицький.

За версією поліції, він наклав на себе руки із зареєстрованого на Кожару пістолета. Правоохоронці встановили, що в той вечір в будинку були три людини: Кожара з дружиною і Старицький. Однак в момент пострілу дружини Кожари не було в кімнаті.

Під час судового засідання захист екс-чиновника заявив, що дружина Кожари зізналася у випадковому вбивстві.