Предприятия будут штрафовать за посетителей без масок — сумма

Предприятия, которые пропускают людей в помещение или транспорт без защитных масок, будут наказывать штрафами. За нарушение правил предусмотрено денежное взыскание от 3,4 тыс. до 5,1 тыс.

3 ноября Верховная Рада поддержала внесение изменений в закон №3890 об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения по предупреждению распространения Covid-19.

Субъекты хозяйствования не должны впускать в общественные здания или транспорт граждан без средств защиты, которые закрывают рот и нос.

К предприятиям, учреждениям или организациям, которые не соблюдают закон, будут применяться штрафные санкции. Размер — от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3,4 тыс. до 5,1 тыс.).

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Штрафы за отсутствие маски

В Украине хотят разрешить полицейским штрафовать людей без масок на месте. Соответствующий законопроект Верховная Рада может принять уже на этой неделе.

Сумма денежного взыскания составит от 170 до 255 грн.