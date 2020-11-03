В Раде готовят обращение к судьям КСУ с предложением уйти в отставку

В Верховной Раде собираются подписи под политическим заявлением-обращением к судьям Конституционного суда Украины с предложением подать в отставку.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко.

По его словам, добровольная отставка судей позволила бы перезагрузить Конституционный суд.

На данный момент уже более 150 народных депутатов поддерживают вынесение на рассмотрение и принятие заявления Верховной Радой, уточнила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Со своей стороны народный депутат Украины от фракции Слуга народа Александр Бакумов объявил список судей КСУ, от которых требуют уйти в отставку:

Тупицкий Александр Николаевич;

Городовенко Виктор Валентинович;

Завгородняя Ирина Николаевна;

Касминин Александр Владимирович:

Кривенко Виктор Васильевич;

Литвинов Александр Николаевич;

Мойсик Владимир Романович;

Сас Сергей Владимирович;

Слиденко Игорь Дмитриевич;

Филюк Петр Тодосьович;

Юровская Галина Валентиновна.

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Скандальное решение КСУ

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование имущества.

28 октября Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) закрыло доступ к единому государственному реестру деклараций об имуществе, исполняя решение КСУ.

НАКП заявило, что судьи приняли это решение в своих интересах, поскольку агентство обнаружило признаки того, что некоторые из них сообщали недостоверную информацию.

29 октября президент Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы определить меры по немедленному реагированию государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне.

30 октября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О восстановлении доверия к конституционной судебной системе, в котором предлагается прекратить полномочия судей Конституционного суда и объявить его постановление о е-декларациях “недействительным”.