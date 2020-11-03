У Раді готують звернення до суддів КСУ із пропозицією піти у відставку

У Верховній Раді збираються підписи під політичною заявою-зверненням до суддів Конституційного суду України з пропозицією подати у відставку.

Про це повідомив перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

За його словами, добровільна відставка суддів дозволила б перезавантажити Конституційний суд.

Нині вже більше 150 народних депутатів підтримують винесення на розгляд і ухвалення заяви Верховною Радою, уточнила заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

Зі свого боку народний депутат України від фракції Слуга народу Олександр Бакумов оголосив список суддів КСУ, від яких вимагають піти у відставку:

Тупицький Олександр Миколайович;

Городовенко Віктор Валентинович;

Завгородня Ірина Миколаївна;

Касмінін Олександр Володимирович:

Кривенко Віктор Васильович;

Литвинов Олександр Миколайович;

Мойсик Володимир Романович;

Сас Сергій Володимирович;

Сліденко Ігор Дмитрович;

Філюк Петро Тодосьович;

Юровська Галина Валентинівна.

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Скандальне рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за недостовірне декларування майна.

28 жовтня Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) закрило доступ до єдиного державного реєстру декларацій про майно, виконуючи рішення КСУ.

НАЗК заявило, що судді ухвалили це рішення в своїх інтересах, оскільки агентство виявило ознаки того, що деякі з них повідомляли недостовірну інформацію.

29 жовтня президент Володимир Зеленський провів термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони, щоб визначити заходи щодо негайного реагування держави на нові загрози і виклики національній безпеці й обороні.

30 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект Про відновлення довіри до конституційної судової системи, в якому пропонується припинити повноваження суддів Конституційного суду і оголосити його постанову про е-декларації “недійсною”.