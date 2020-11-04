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Факты / Украина / Политика

Отмена э-декларирования: законопроект Разумкова еще рассмотрит комитет Рады

Законопроект, восстанавливающий действие закона, связанного с э-декларированием и уголовной ответственностью за недостоверное декларирование, должен пройти рассмотрение Комитетом по правовой политике Верховной Рады.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и добавил, что после этого проект закона будет рассмотрен в зале парламента.

— Этот законопроект еще должен рассмотреть Комитет по правовой политике. После этого мы будем определяться, — сказал Гетманцев журналистам в среду в Киеве.

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Скандальное решение КСУ

27 октября Конституционный суд принял решение по ходатайству 47 депутатов парламента, отменив ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала уголовную ответственность за неточное декларирование государственными служащими своих доходов.

Конституционный суд также признал положения законов о проверке электронных деклараций должностных лиц неконституционными и лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) полномочий по проверке деклараций и выявлению конфликтов интересов.

Группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировала в парламенте законопроект о возобновлении действия закона о е-дакларациях.

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