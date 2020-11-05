Украина подготовила План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.

В нем говорится о том, что украинская сторона будет настаивать на окончательном взаимном освобождении удерживаемых лиц боевиками по принципу всех на всех, которое должно произошло не позднее 15 декабря 2020 года.

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Кроме того, Украина хочет немедленного обеспечения полного и безусловного доступа международных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, ко всем задержанных лиц боевиками на Донбассе.

Об этом глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, СММ ОБСЕ должна иметь безопасный доступ ко всей территории Украины, чтобы выполнять свою миссию, а Украина также хотела бы добиться увеличения численного их на 1,5 тыс. человек к середине декабря.

Обмен удерживаемых

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с председателем Красного Креста Петером Маурером обратился с просьбой о содействии организации в получении от другой стороны списков пленных на обмен, что ускорит процесс освобождения удерживаемых на оккупированном Донбассе украинцев.

Стороны также обсудили процесс разминирования на Донбассе, поскольку Украина является одной из самых заминированных территорий мира.