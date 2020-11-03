Владимир Зеленский во время встречи с председателем Красного Креста Петером Маурером обратился с просьбой о содействии организации в получении от другой стороны списков пленных на обмен, что ускорит процесс освобождения удерживаемых на оккупированном Донбассе украинцев.

В ответ Маурер заверил, что сегодня эти вопросы являются приоритетными.

Стороны также обсудили процесс разминирования на Донбассе, поскольку Украина является одной из самых заминированных территорий мира.

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Зеленский отметил, что подготовка к разминированию 19 согласованных участков подробно обсудили участники Трехсторонней контактной группы и сейчас согласовываются технические детали.

Обмен пленными на Донбассе

Даты очередного обмена пленными еще нет, но Украина 15 октября на заседании ТКГ передала свой список из четырех категорий удерживаемых лиц.

Представители ОРДЛО аналогичных списков не предоставили.

Обмен пленными планируется в формате 100 на 100.