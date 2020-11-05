Україна підготувала План спільних кроків для Тристоронньої контактної групи.

У ньому йдеться про те, що українська сторона наполягатиме на остаточному взаємному звільнені утримуваних осіб бойовиками за принципом всіх на всіх, яке повинно відбулося не пізніше 15 грудня 2020 року.

Читайте: 31 березня на Донбасі можуть пройти місцеві вибори – Кравчук назвав умову

Окрім того, Україна хоче негайного забезпечення повного та безумовного доступу міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до усіх затриманих осіб бойовиками на Донбасі.

Про це голова делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук.

За його словами, СММ ОБСЄ повинна мати безпечний доступ до всієї території України, щоб виконувати свою місію, а Україна також хотіла б домогтися збільшення чисельного їхнього на 1,5 тис. осіб до середини грудня.

Обмін утримуваними

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Червоного Хреста Петером Маурером звернувся з проханням про сприяння організації в отриманні від іншої сторони списків полонених на обмін, що пришвидшить процес звільнення утримуваних на окупованому Донбасі українців.

Сторони також обговорили процес розмінування на Донбасі, оскільки Україна є однією з найбільш замінованих територій світу.