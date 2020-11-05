Подготовленный украинской стороной План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года.

Это будет способствовать созданию необходимых условий для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Об этом сообщил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

— Первое, что мы предлагаем сделать, — прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение всё должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года, — рассказал он.

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Позиция президента

Владимир Зеленский назвал невозможными выборы на территории временно оккупированного Донбасса, пока Россия не передаст Киеву контроль над границей.

По словам главы государства, выборы на Донбассе в нынешней ситуации не были бы открытыми из-за отсутствия правоохранителей, наблюдателей и свободного доступа к участию для всех партий.