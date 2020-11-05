Міністерство охорони здоров’я пропонує Кабінету міністрів посилити карантин в Україні. Відповідну постанову розробили та подали на розгляд.

МОЗ пропонує залишити відкритими у торгових центрах лише магазини, щоб люди могли купити собі речі, і це не впливало на економіку країни, заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Нові обмеження для всієї України

магазинам рекомендують запровадити окремий час для обслуговування людей віком від 60 років . Для їх обслуговування пропонується виділити час з 10.00 до 12.00;

. Для їх обслуговування пропонується виділити час з 10.00 до 12.00; обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ;

заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність спортивних залів, басейнів;

рекомендують повністю заборонити роботу закладів, які не дотримуються протиепідемічних норм.

Нові обмеження для червоної зони карантину

Чиновники пропонують заборонити місцевим комісіям ТЕБ та НС вибирати, які саме обмеження вводити, якщо регіон потрапив у червону зону карантину. Це за умови, що кількість позитивних тестів на коронавірус є більше 20% від усіх протестованих.

Магазинам пропонують працювати тільки з 7.00 до 20.00. Кількість відвідувачів у них не повинна перевищувати однієї людини на 20 кв. м.

Також на території з червоним рівнем пропонують дозволити роботу дитячих садків і шкіл з 1-го по 4-й класи. Учні 5-11 класів повинні перейти на дистанційне навчання.

Останні дані по коронавірусу

За даними Ляшка, 71% летальних випадків коронавірусу в Україні – саме серед людей, що старші 60 років.

У лікарнях продовжують перебувати більше ніж 27 тис. осіб.

Загалом в Україні показник позитивних тестів на Covid-19 становить 19%. Але є регіони, де він становить 42%.

Комендантська година в Україні

Запровадження комендантської години в Україні можливе тільки після відповідного розпорядження президента і Ради національної безпеки.

Комендантська година визначена у законодавстві. Щоб його ввести, треба оголосити надзвичайний стан в Україні.